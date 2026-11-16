Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AB ülkeleri Ukrayna'ya 8 milyar avroya yakın en büyük tek ödemeyi onayladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB üyesi ülkeler, Ukrayna'ya 8 milyar avroya yakın ödemeyi onayladı. Ödemenin Ukrayna'ya tek seferde yapılacak en büyük ödeme olduğu ve ülkenin makrofinansal istikrarını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya mali destek programı kapsamında yaklaşık 8 milyar avroluk ödeme yapılmasını onayladı.

AB Konseyi, Ukrayna Mali Destek Programı kapsamında Kiev'e 8 milyar avroya yakın kaynak aktarılmasını sağlayacak kararın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu miktarın Ukrayna'ya tek seferde yapılacak en büyük ödeme olacağı, tutarın yaklaşık 5 milyar avroluk bölümünün 2026'da Ukrayna Destek Kredisi kapsamında sağlanan kaynaklardan karşılanacağı belirtildi.

Ödemenin, Ukrayna'da yargı sistemi, yolsuzluk ve kara para aklamayla mücadele, finansal piyasalar gibi alanlarda çok sayıda reformun tamamlanmasının ardından onaylandığı bildirilen açıklamada, destekle Ukrayna'nın makrofinansal istikrarının güçlendirilmesi, kamu yönetiminin sürdürülmesi ve reform çabalarına katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Ukrayna Mali Destek Programı 2024'te oluşturuldu. Programla Ukrayna'ya 2027'ye kadar hibe ve krediler yoluyla 50 milyar avronun üzerinde destek sağlanması öngörülüyor. Son onaylanan dokuzuncu ödemeyle plan kapsamında 2024 ortasından bu yana Ukrayna'ya aktarılan toplam tutar 40 milyar avroyu aşacak.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı77

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Rus oligarklar Putin'in ölümüne hazırlanıyor

Milyarderler hazırlığa başladı: Putin'in ölümü...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia16

Cübbeli'den jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti
Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı

Milyonluk haberler başına iş açtı: Herkes beni arıyor
Altın yeni haftaya kayıpla başladı! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalar allak bullak, 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı47

5 dakikada 500 bin lira kazandı! Sonrasında yaptığına bakın