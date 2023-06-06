AB ülkeleri Ukrayna'dan tahıl ithalatına kısıtlama getirmeye devam ediyor

Beş Avrupa Birliği ülkesinin talebi üzerine, Ukrayna'dan tahıl ithalatına yönelik kısıtlama Avrupa Komisyonu tarafından 15 Eylül'e kadar uzatıldı.

BRÜKSEL, 6 Haziran (Xinhua) -- Kendi tarım sektörlerini korumak isteyen beş Avrupa Birliği (AB) ülkesinin talebi üzerine, Ukrayna'dan tahıl ithalatına yönelik kısıtlama Avrupa Komisyonu tarafından 15 Eylül'e kadar uzatıldı.

Komisyon'dan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya için Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği tohumu ithalatına getirilen istisnai ve geçici tedbirlerin blok tarafından kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması, Dayanışma Şeritleri'nde önemli iyileştirmeler yapılmasına ve bu hasat dönemi için Ukrayna tahılını ülkeden çıkarmaya yönelik güçlüklerin çözülmesine olanak sağlayacak" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu düzenlemeyle, beş AB üye ülkesinin belirtilen Ukrayna menşeli ürünlerin yurt içinde satışını yasaklamasına izin verilmiş oldu. Öte yandan, ürünlerin diğer AB ülkeleri de dahil olmak üzere başka ülkelere ihracı için bu ülkeler üzerinden transit geçişe olanak tanındı.

Komisyon, söz konusu kısıtlamaların beş üye ülkedeki "lojistik darboğazlar" nedeniyle 2 Mayıs'ta kabul edildiğini hatırlattı.

Kısıtlamaların normal şartlarda Pazartesi günü sona ermesi beklenirken beş AB ülkesi, Ukrayna tahılının daha ucuz olması nedeniyle yerel üretimlerin kar edemez hale geldiğini öne sürerek uzatma talebinde bulundu.

Komisyon, "Beş üye ülkedeki ciddi lojistik darboğazlar ve hasat mevsimi arifesindeki sınırlı tahıl depolama kapasitesinin yarattığı istisnai şartlar göz önüne alındığında, bu tedbirler sınırlı bir süre için daha gerekli olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu, beş üye ülkenin birinde veya birkaçında Ukrayna ürünlerinin geçişinin haksız yere ağır yükümlülükler getirilerek engellenmesi halinde, söz konusu önleyici tedbirlerin alınmasına ilişkin esaslı şartların mevcudiyetinin yeniden değerlendirileceğini belirtti.