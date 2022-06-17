AB ülkeleri küresel kurumlar vergisinde anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çok uluslu şirketlere yüzde 15 oranında küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması konusunda uzlaşı sağlayamadı.

AB üyesi ülkelerin maliye bakanları, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı için Lüksemburg'da bir araya geldi.

Toplantının kamuya açık kısmında konuşan Macaristan Maliye Bakanı Mihaly Varga, ülkesinin bu aşamada küresel kurumlar vergisi reformunu destekleyemeyeceğini belirterek, karar için gerekli oy birliği sağlanmasını engelledi.

Varga, söz konusu çalışmanın henüz hazır olmadığına işaret ederek, bu konuda çözüm sağlamak için çabaların sürmesinin önemini vurguladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da konuyla ilgili bu hafta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle derin bir ekonomik sıkıntı yaşadığını, bu aşamada küresel asgari vergiyi uygulamaya uygun bir ortam olmadığını belirtmişti.

AB ülkeleri arasında en düşük kurumlar vergisi Macaristan'da bulunuyor. Ülkede kurumlar vergisi oranı yüzde 9 olarak uygulanıyor.

AB ülkeleri arasında Macaristan dışında Polonya da bu vergiye karşı çıkıyordu. Ancak son dönemde Polonya bu konudaki tutumunu değiştirdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2012'den bu yana üzerinde çalıştığı küresel kurumlar vergisi düzenlemesinde geçen yılın ekim ayında bir uzlaşı sağlanmıştı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin (G20) liderleri de söz konusu vergi anlaşmasını G20'nin Ekim 2021'de Roma'da düzenlenen Liderler Zirvesi'nde onaylamıştı.

Anlaşma, Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını öngörüyor. Söz konusu anlaşmanın, çok uluslu şirketlerin cazip vergi oranları sunan İrlanda ve Macaristan gibi ülkelerde genel merkezleri kurarak vergiden kaçınmalarını zorlaştırması bekleniyor.