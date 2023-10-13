AB ülkeleri "glifosatta" anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yabancı otlara karşı glifosat kullanımının 10 yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlayamadı.

AB Komisyonu, üye ülkelerin yabancı otlarla mücadelede glifosat kullanım lisansının 10 yıl daha uzatılmasına yönelik düzenleme teklifini ele aldığı komite toplantısında nitelikli çoğunluk sağlanamadığını duyurdu.

Komisyon'dan yapılan açıklamada, bu aşamadan sonra temyiz komitesinin konuyu görüşeceği ve kasım ayının ilk yarısında yeni bir oylama yapılacağı kaydedildi.

Glifosat kullanımına ilişkin yürürlükteki onay 15 Aralık tarihinde sona eriyor. Glifosat kullanımının uzatılması için AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden 15 üye ülkenin onay vermesi gerekiyor.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, sahip olduğu Roundup markası altında glifosat maddesi içeren yabancı ot ilacı üretiyor. Yabancı ot kontrolünü sağlamak amacıyla toprağa uygulanan glifosat, herbisit sınıfına giren bir kimyasal olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), 2015 yılında glifosatı olası kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

ABD ve AB'nin kimyasal maddeler ajansları ise bu maddeyi kanserojen olmayan sınıflandırmasında tutuyor.

Bazı çevre ve doğa dernekleri de Avrupa'da glifosat kullanımının yasaklanmasını talep ediyor.