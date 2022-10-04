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AB ülkeleri asgari ücrete yeni kurallar getiren yasayı onayladı

Ekonomi Haberleri

AB ülkeleri asgari ücrete yeni kurallar getiren yasayı onayladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, asgari ücretlerin düzgün bir yaşam standardı sağlayacak seviyelere yükseltilmesi için hazırlanan yasaya onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, asgari ücretlerin düzgün bir yaşam standardı sağlayacak seviyelere yükseltilmesi için hazırlanan yasaya onay verdi.

AB Konseyi, asgari ücretlere yeni kurallar getirecek yasanın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini bildirdi. Buna göre, asgari ücretleri belirlemek üye ülkelerin kendi yetki alanı olmayı sürdürecek.

Yasal asgari ücretlerin yeterlilik seviyesine yönelik prosedürler oluşturulacak.

Asgari ücrete sahip ülkelerin, bu ücretleri açık kriterlere göre belirlemesi ve güncellemesi gerekecek ve uygulanan asgari ücretlerin, çalışanların insani şartlarda yaşamasına yeterli olması sağlanacak.

Yasal asgari ücrette güncellemelerin en az iki yılda bir yapılması gerekecek, otomatik endeksleme mekanizması uygulayan ülkeler güncellemeleri en geç 4 yılda bir yapacak.

Ücret belirlenmesi konusunda toplu iş sözleşmeleri teşvik edilerek yaygınlaştırılacak.

Toplu iş sözleşmesinin çalışanların yüzde 80'inden daha azının ücretlerini belirlediği ülkelerde, toplu iş sözleşmesi uygulamasını yaygınlaştırmak üzere eylem planları hazırlanacak.

Eylem planları, toplu iş sözleşmesi kapsamını kademeli olarak artırmak için açık bir zaman çizelgesi ve özel önlemler içerecek.

Daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanan yeni kurallar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 2 yıllık bir geçiş süreci sonunda yürürlüğe girecek.

AB üyesi 27 ülkenin 21'inde asgari ücret uygulaması bulunuyor.

Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te ise ücretler toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucu belirleniyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

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