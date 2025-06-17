AB, Ukrayna'yı Roaming Alanına Dahil Etmeyi Planlıyor

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Avrupa Birliği, Ukrayna'nın 1 Ocak 2026'da roaming bölgesine dahil edilmesi için düzenleme teklifi sundu. Bu, AB genelinde cep telefonu operatörleri aracılığıyla ek ücret ödemeden iletişim sağlanmasını mümkün kılacak.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı gelecek yıl başında Birlik genelinde uygulanan ve cep telefonu operatörlerinin başka üye ülke abonelerinden dolaşım ücreti almadığı roaming bölgesine dahil etmeyi planlıyor.

AB Komisyonu, Ukrayna'nın 1 Ocak 2026'da AB roaming alanına entegre edilmesine ilişkin düzenleme teklifini açıkladı.

Ukrayna'nın AB roaming alanına girmesi ile 27 AB ülkesinde Ukrayna telefon numaralarından ek ücret alınmadan arama yapılabileceği, mesaj gönderilebileceği ve mobil veri kullanılabileceği belirtilen açıklamada, aynı avantajların Ukrayna'daki Avrupalılara da sunulacağı kaydedildi.

Teklifin yürürlüğe girmesi için bu aşamadan sonra AB Konseyi'nde onaylanması gerekiyor.

AB'de cep telefonu operatörlerinin abonelere roaming ücreti uygulamamasını sağlayan düzenleme 2017'de yürürlüğe girmişti.

Böylece AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden kullanmaya başlamıştı.

AB içinde farklı ülkeler arasındaki seyahatlerde cep telefonu kullanımında yüksek faturaların ortadan kalkması sağlanmıştı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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