AB, Ukrayna'ya Destek İçin Rusya'nın Dondurulmuş Varlıklarını Önerdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinin Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarını karşılamalarında en etkili seçeneğin, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının kullanılacağı bir tazminat kredisi olduğunu söyledi.

Von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini istediklerini belirten von der Leyen, kalıcı barışın güçlü ve bağımsız bir Ukrayna ile sağlanabileceğini anlattı.

Von der Leyen, Rusya'yı müzakere masasına oturtmak için savaşın maliyetini artırmaya devam etmeleri gerektiğine işaret etti.

AB'nin destek programları kapsamında bugün Ukrayna'ya 6 milyar avro ödeme yapacağını ifade eden von der Leyen, AB liderlerinin gelecek iki yıl için Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarını karşılama taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Von der Leyen, söz konusu taahhüdü yerine getirmek için Belçika ve bütün üye ülkelerle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, Ukrayna'ya mali destek için üç seçenekleri olduğunu ifade etti.

İlk seçeneğin, AB bütçesindeki imkanları kullanarak sermaye piyasalarından kaynak toplamak olduğunu anlatan von der Leyen, ikinci seçeneğin hükümetler arası bir anlaşma ile üye ülkelerin gerekli sermayeyi kendilerinin toplamaları olduğunu söyledi.

Von der Leyen, üçüncü seçeneğin ise Ukrayna'ya, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına dayalı bir tazminat kredisi sağlamak olduğuna dikkati çekti.

AB ülkelerinin Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarını karşılamasında en etkili seçeneğin, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının kullanılacağı bir tazminat kredisi olduğunu anlatan von der Leyen???????, "Bu, dondurulmuş varlıkların nakit bakiyesine dayalı bir kredi olacak. Rusya tazminat öderse Ukrayna bu krediyi geri ödeyecek. Bu, Ukrayna'nın savunmasını ve ekonomisini sürdürmenin en etkili yolu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, savaşın başlamasından bu yana AB ülkeleri yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını hareketsizleştirdi.

AB Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödeyecek.

Belçika Başbakanı Bart de Wever ise büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulması gerektiğini açıklamıştı.

Rusya, Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağı konusunda uyarıyor.