AB, Ukrayna'ya 72 milyar avroluk yardım paketi hazırlıyor

AB, Ukrayna'ya 2024-2027 yılları için toplam 72 milyar avroluk bir mali yardım paketi hazırlıyor. Paket kapsamında, Ukrayna'ya 2024-2027 döneminde her yıl 18 milyar avro kaynak sağlanacak. Yardım hibe ve kredilerden oluşacak ve Ukrayna'nın bütçe harcamalarının dengelenmesi ve ülkenin yeniden inşasına katkı sağlanması hedeflenecek. Paket, yolsuzlukla mücadele ve yapısal reformlar gibi çeşitli alanlarda koşullar içerecek. AB daha önce Ukrayna'ya 2023 yılında 18 milyar avro mali yardım sağlama kararı almıştı.