AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Mersin Uluslararası Limanı'nı İnceledi

MERSİN ULUSLARARASI LİMANI'NDA İNCELEME

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki 11 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcileriyle Mersin Uluslararası Limanı'nı ziyaret etti. Limanı, çevresini ve yük transferlerini inceleyen heyet, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Singh'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemenin ardından açıklama yapan Meyer-Landrut, "Ziyaretimizin ana teması, deniz. Yani bir ekonomik faktör olarak deniz. O yüzden bugün bu çok etkileyici limanı ziyaret ettik. Burada gerçekten çok büyük bir operasyon yapılıyor. Yarın da Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü ziyaret edeceğiz. Kırılgan, hassas bir biyosfer ve ortam olarak denizi ele almaya çalışacağız. Ziyaretimizde bu kırılgan ekosistemle ilgili daha çok şey öğreneceğiz. Aynı zamanda Akdeniz için iklim değişikliğinin etkilerinin sonuçlarının neler olduğunu öğreneceğiz. Akdeniz'e birçok Avrupa ülkesinin sınırı var. Burası ortak coğrafyamız. Bu bölgeyi ve denizi iklim değişikliği çok daha hızlı ısıtıyor. Isınma daha hızlı gerçekleşiyor. Bu konuları ele alacağız. Atık, atık su, su yönetimi ve tatlı su gibi alanlarda çeşitli projelerimiz var. Bunun yanı sıra eğitim alanında da projelerimiz var. 20 okul yapılıyor. Aynı zamanda modern ve sürdürülebilir ulaşım projemiz var. Burada birçok alanda uyguladığımız, birçok açıdan çeşitli projelerimiz var. O yüzden Mersin'de bulunmaktan ve bu projeleri desteklemekten çok mutluyum. Mersin'in, bizim için iş birliği açısından çok önemli bir şehir olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.