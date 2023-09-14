AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Bisiklet Sürerek İklim Değişikliğine Dikkat Çekti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet sürdü ve iklim değişikliğine dikkat çekti. Landrut, belediyelerin karbondioksit emisyonlarını azaltması gerektiğini belirtti ve bisiklet sürmek gibi faaliyetlerin altyapısının önemini vurguladı. Ayrıca, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Arabasız Gün' etkinliği düzenleneceği açıklandı.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet sürdü ve iklim değişikliğine dikkat çekti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Landrut, önümüzdeki hafta Avrupa Hareketlilik Haftası'nın kutlanacağını belirterek, "AB bunu dünyada 50'den fazla ülkede kutluyor ve 3 binden fazla belediye bu sürece katılıyor. Türkiye'de gerçekten çok yüksek katılım gösteren ülkelerden biri, son yıllarda hep ön sıralarda yer aldı. Türkiye'de bu uygulamayı Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte yürütüyoruz" dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİMİ BERABERİNDE GETİRECEK'

İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade eden Landrut, "İklim değişikliği konusunda belediyelerin atması gereken adımlardan bir tanesi de karbondioksit emisyonlarının azaltılması. Özellikle yoğun nüfusun yaşadığı yerlerde karbondioksit emisyonlarıın daha fazla salındığını biliyoruz. Belediyelerin vatandaşlar için yapması gereken altyapılar var ve bu altyapıların bizi davranışsal değişimlere götürmesi gerekiyor. Bisiklet sürmek ve yürümek gibi faaliyetlerin altyapısını belediyeler vatandaşlar için hazırlayabilir, vatandaşlar da bir tutum ve davranış değişikliği içine girerlerse bu çok önemli bir değişimi beraberinde getirecek. Hem sağlığımız hem de iklim değişikliğine katkıda bulunmak adına son derece önemli artıları olacaktır" diye konuştu.

AB'nin Türkiye'deki karbonsuzlaştırma çalışmalarına katkı verdiğini vurgulayan Landrut, İstanbul ve İzmir'de deniz trafiğinin karbonsuzlaştırılması ile ilgili bazı çalışmalarının olduğunu belirtti. Türkiye'den şuana kadar 412 belediyenin projeye katıldığını ifade eden Landrut, projeye katılan belediyelerin son derece yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirdiğini söyledi. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, konuşmasının ardından iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratmak için bisiklet sürdü.

'ARABASIZ GÜN' ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında farklı bir temaya odaklanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2023 yılı teması 'Şehrini Keşfet- Gelecek Enerjini Koru' olarak belirlendi. Hafta boyunca Türkiye ve Avrupa kentlerinde düzenlenecek etkinliklerle; enerji tasarrufu, sıfır karbon emisyonlu, temiz, çevreci ve daha uygun maliyetli alternatif ulaşım yöntemlerine dikkat çekilecek. Avrupa'nın 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefi göz önünde bulundurularak, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, 'Arabasız Gün' etkinliği başta olmak üzere, çocuklara, gençlere ve toplumun her kesimine yönelik birçok söyleşi, konferans, seminer ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. (DHA)