AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Belediyeler Karbondioksit Emisyonlarını Azaltmalı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, iklim değişikliği bağlamında karbondioksit emisyonlarının azaltılması gerektiğine değinerek, "Özellikle belediyeler, yoğun nüfusun yaşadığı yerlerde olduğu için karbondioksit emisyonların daha fazla buralarda salındığını biliyoruz. Ulaşım da bu emisyonlar için çok önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili belediyelerin atması gereken adımlar, vatandaşlar için yapması gereken altyapılar var. Bu altyapılar bizi davranışsal değişimlere götürmesi gerekiyor" dedi. Meyer-Landrut bu sene Türkiye'den Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılacak belediye sayısına ilişkin ise, "Şu ana kadar Belediyeler Birliği'nden bize bildirilen rakam 412. Ancak henüz kesin rakamı almadık, önümüzdeki hafta son dakikada katılan bazı belediyeler de olacak" bilgisini verdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut 16-22 Eylül arasında kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara Zafer Park'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Landrut şöyle konuştu:

"3 BİNDEN FAZLA BELEDİYE BU SÜRECE KATILIYOR"

"Önümüzdeki hafta AB'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanacak ve AB bunu dünyada 50'den fazla ülkede kutluyor ve 3 binden fazla belediye bu sürece katılıyor. Türkiye de gerçekten çok yüksek katılım gösteren ülkelerden biri, son yıllarda hep ön sıralarda yer aldı. Çok önemli bir farkındalık yaratma haftası bu aynı zamanda. Türkiye'de bu uygulamayı Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte yürüyoruz.

Bu yaz iklim değişikliğinin sonuçlarını çok vahim bir biçimde gördük. Sıcak hava dalgaları yaşadık, seller yaşadık. Bütün bunlar iklim değişikliğinin bize getirdiği sonuçlar. Bununla ilgili yapılması gereken şeyler var. Bu anlamda atılması gereken adımlardan bir tanesi de karbondioksit emisyonlarının azaltılması. Özellikle belediyeler, yoğun nüfusun yaşadığı yerlerde olduğu için karbondioksit emisyonların daha fazla buralarda salındığını biliyoruz. Ulaşım da bu emisyonlar için çok önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili belediyelerin atması gereken adımlar, vatandaşlar için yapması gereken altyapılar var. Bu altyapılar bizi davranışsal değişimlere götürmesi gerekiyor. Belediyeler daha fazla toplu taşımaya sahip olmanın, daha fazla bisiklete binmenin, daha fazla yürümenin altyapısını hazırlayabilirse ve vatandaşlar da bir tutum ve davranış değişikliği içine girerlerse, bu çok önemli bir değişimi beraberinde getirecek.

"AB TÜRKİYE'DE KARBONSUZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA ULAŞTIRMA AÇISINDAN KATKIDA BULUNUYOR VE 35 MİLYON EUROLUK BİR PROJEYİ 10 ŞEHİRDE BİRLİKTE SÜRDÜRÜYORUZ"

Önümüzdeki hafta ben de İzmir, Ankara ve İstanbul'da bazı projelerin yerinde ziyaret ediyor olacağım. Özellikle AB Türkiye'deki karbonsuzlaştırma çalışmalarına ulaştırma açısından katkıda bulunuyor ve burada 35 milyon euroluk bir projeyi 10 şehirde birlikte sürdürüyoruz.

İzmir'de ve İstanbul'da deniz trafiğinin karbonsuzlaştırılması ile ilgili bazı çalışmalar var. Yerel belediyeler ile önemli ortaklıklarımız var bu anlamda. Bütün bu ziyaretlerin sonunda İstanbul'da bir son etkinlik yapacağız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ile birlikte buradaki temel mesajlarımızı vereceğiz."

Büyükelçi Meyer-Landrut, bir basın mensubunun Avrupa Hareketlilik Haftası'na kaç belediyenin katılacağına ilişkin sorusu üzerine, "Şu ana kadar Belediyeler Birliği'nden bize bildirilen rakam 412. Ancak henüz kesin rakamı almadık, önümüzdeki hafta son dakikada katılan bazı belediyeler de olacak" yanıtını verdi. Meyer-Landrut ayrıca, "Katılan belediyelerde son derece yenilikçi ve yaratıcı projeler geliştirildiğini görüyoruz. Hareketlilik kavramı etrafında sivil toplumun katıldığı önemli projeler de var. Bütün aktörlerin katılımıyla çok verimli projeler sonuçta ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Meyer-Landrut ardından enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliğe dikkat çekmek için Park'ta bisiklet sürdü.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI HAKKINDA

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik yöntemlerinin yaygınlaşmasını teşvik etmek için her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2023 yılı için teması, "Şehrini Keşfet Gelecek Enerjini Koru" olarak belirlendi. Hafta boyunca Türkiye ve Avrupa kentlerinde düzenlenecek etkinliklerle enerji tasarrufu, sıfır karbon emisyonlu, temiz, çevreci ve daha uygun maliyetli alternatif ulaşım yöntemlerine dikkat çekilecek.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, sürdürülebilir kentsel hareketliliği Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefleyen "Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Projesi (SKUP Türkiye)" kapsamında kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası'na bu yıl Avrupa'dan toplamda 3 binden fazla kentin katılımı bekleniyor.