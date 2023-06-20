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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ankara'da Bisiklet Sürdü

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ankara'da Bisiklet Sürdü

Ekonomi Haberleri

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara'da bisiklet sürerek sürdürülebilir ulaşım yollarına dikkat çekti. Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi (SKUP) kapsamında Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Parkı'nda pedal çevirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, kentsel hareketlilik için sürdürülebilir ulaşım yollarına dikkati çekmek amacıyla Ankara'da bisiklet sürdü.

Meyer-Landrut, "Avrupa Hareketlilik Haftası ve Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi (SKUP)" kapsamında şehrin az bilinen bir noktası olan Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Parkı'nda pedal çevirdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın farkındalık günü olduğuna dikkati çeken Meyer-Landrut, Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Meyer-Landrut, AB'nin, sürdürülebilir toplu taşıma konusunda Türkiye ile ortak çalışmaları olduğunu aktardı.

Tren hatlarının gelişimi için AB'nin Türkiye'ye finansman sağladığını belirten Meyer-Landrut, aynı zamanda Türkiye'deki 10 belediyeye sürdürülebilir kentsel hareketliliğin planlanmasında yardım edildiğini vurguladı.

Meyer-Landrut, şehrin keşfedilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması önerisinde bulunarak, insanlara bireysel araçlarını kullanmak yerine bisiklet sürmesini ve yürümesini tavsiye etti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Ekonomi

Avrupa Birliği Türkiye Ankara Ekonomi Haberler

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