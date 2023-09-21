AB Türkiye Delegasyon Başkanı Ankara'da Elektrikli Otobüs ve Bisikletle Seyahat Etti

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ulaşımda farklı araçların kullanılabilmesine dikkat çekmek için Ankara'da elektrikli otobüs ve bisikletle seyahat etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında delegasyon binasından elektrikli otobüsle hareket ederek 100'ncü Yıl Parkı'na geldi. Burada trafiğin olduğu bir caddede bisikletle 'güvenli sürüş' yapan Meyer-Landrut, yaklaşık 700 metre bisiklet sürdü. Meyer-Landrut, 'Ankara için Hareketlilik Anlayışı ve Tedbir Paketlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı'nın düzenleneceği otele bisikletle geldi.

'ANKARA, ÖNEMLİ BİR ORTAĞIMIZ'

Meyer-Landrut, Avrupa Hareketlilik Haftası'na 50'den fazla ülkede 3 binden fazla belediyenin katıldığını belirterek, "Türkiye en fazla sayıda belediye ile katılan ülkeler arasında. Ankara da bu anlamda bizim için son derece önemli bir ortağımız. Bugün buraya gelirken önce elektrikli otobüs sonra da bisikletle seyahat ettim. Bunu yapmamın temel amacı, ulaşımda farklı araçların kullanılabilmesi ve bunların kombinasyonunun çok verimli olması. Burada yapacağımız çalıştayda amacımız, vatandaşların bu konudaki ihtiyaçları, görüşleri ve deneyimlerini dinleyerek, kent içindeki ulaşım planlarını ona göre belirlemek. Bunu daha az maliyet ve daha az karbondioksit salınımı ile gerçekleştirmek adına bu çalıştayı destekliyoruz. Ankara'nın elektrikli otobüs ve bisiklet çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.