AB, Türkiye'deki Sığınmacılara 20 Milyon Avro Yardım Yapacak

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Avrupa Birliği, Türkiye'deki sığınmacıların sağlık, eğitim ve su gibi çeşitli ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla 20 milyon avro insani yardım sağlayacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıların sağlık, eğitim ve su gibi çeşitli ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için 20 milyon avro yardım sağlayacak.

AB Komisyonu, Türkiye'deki sığınmacılara yönelik yeni insani yardım sunulacağını açıkladı.

Toplam 20 milyon avroluk insani yardımın Türk makamları ile yakın işbirliği içinde ülkede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları aracılığıyla verileceğine işaret edilen açıklamada, fonla sığınmacıların koruma, sağlık, su, sanitasyon ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada, desteğin ülkede kamu hizmetlerine sınırlı veya hiç erişimi olmayan sığınmacılar ile belirli ihtiyaçları olan gruplara yönelik olacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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