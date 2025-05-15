AB, TikTok'u İçerik Kurallarını İhlal Etmekle Suçladı

AB, TikTok'u İçerik Kurallarını İhlal Etmekle Suçladı
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Avrupa Birliği, TikTok'un reklam depo bilgilerini yayımlamadığını belirterek, Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği yönünde ön bulgular olduğunu duyurdu. Kuralların ihlal edilmesi halinde şirkete para cezası kesilebilir ve uyum emri gönderilebilir.

Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformu TikTok'u Birlik içerik kurallarını ihlal etmekle suçladı.

AB Komisyonu, TikTok reklam deposunun Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği yönünde ön bulgular olduğunu açıkladı.

Açıklamada, AB kuralları kapsamında TikTok'un reklam deposunu yayımlama yükümlülüğü olduğu anımsatılarak, şirketin bunu yerine getirmediği ifade edildi.

Reklam deposunun yayımlanmasının araştırmacılar ve sivil toplum için dolandırıcılık ile sahte reklamları tespit etmek açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, "Komisyon, TikTok'un reklamların içeriği, reklamların hedeflediği kullanıcılar ve reklamlar için kimin ödeme yaptığı hakkında gerekli bilgileri sağlamadığını tespit etti." değerlendirmesi yapıldı.

AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde firmaya yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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