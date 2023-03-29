AB, temiz teknoloji üretimini geliştirmek istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın temiz teknoloji üretimini daha fazla desteklemesi gerektiğini, aksi halde Çin'in bu alanda daha fazla gelişeceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın temiz teknoloji üretimini daha fazla desteklemesi gerektiğini, aksi halde Çin'in bu alanda daha fazla gelişeceğini söyledi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda 23-24 Mart'ta yapılan AB Liderler Zirvesi konulu oturumda konuştu.

AB ülkelerinin yenilenebilir enerji kullanımını artırmak üzere iddialı hedefler belirlediklerini anımsatan von der Leyen, Avrupalı şirketlerin emisyonları sıfıra indirmeye yönelik "net sıfır" araştırma ve inovasyonda lider konumda olduğuna işaret etti.

"Politikalarımızın temiz teknolojilerin üretimini desteklemek konusunda bir açığı var" diyen von der Leyen, yeni bir teknoloji geliştirildiğinde ve ticari kurulum aşamasına geldiğinde üretimin genellikle AB dışına çıktığını vurguladı.

Von der Leyen, batarya, güneş paneli ve ısı pompası gibi temiz teknolojilerde en büyük üreticinin Çin olduğuna dikkati çekerek, bu durumu çok kaygı verici bulduğunu ifade etti.

Gelecek 5 yılda küresel elektrik üretimindeki artışın yüzde 90'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleşeceğine işaret eden von der Leyen, bu artışın en büyük kazananının da Çin olacağını söyledi.

Von der Leyen, "Eğer şimdi harekete geçmezsek Çin'in temiz teknoloji değer zincirindeki hakimiyeti daha da belirginleşecek." dedi.

AB Komisyonu'nun temiz teknoloji üretimini desteklemek için Net Sıfır Sanayi Yasası hazırladığını hatırlatan von der Leyen, bu girişimde temiz teknoloji sanayisinin büyümesine elverişli düzenleyici ve yatırım ortamı kuracaklarını söyledi.

Von der Leyen, "Net Sıfır Sanayi Yasası, Avrupalı şirketleri Avrupa'da tutmayı ve onların Atlantik'in karşısına veya Çin'e göç etmelerini önlemeyi amaçlıyor." dedi.