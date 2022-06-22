AB tarım ilacı kullanımını azaltmak istiyor

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar tarım ilacı kullanımını yüzde 50 oranında azaltmayı planlıyor.

AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerini yakalamak için hazırlanan ve tarım alanında yeni düzenleme teklifleri içeren doğa paketini açıkladı.

Buna göre, Avrupa'nın gıda sistemi daha sağlıklı ve çevre dostu bir hale getirilecek. Bu amaçla AB ülkelerinde tarım ilacı kullanımı azaltılacak.

AB ülkeleri, 2030 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı biçimde kimyasal pestisit kullanımını yüzde 50 oranında azaltacak.

Üye ülkeler, bu hedefe ulaşmak için açıkça tanımlanmış parametreler dahilinde tarım ilacı kullanımı azaltma hedeflerini ve stratejilerini belirlemek zorunda olacak.

Haşereyle mücadele konusunda çevre dostu katı kurallar getirilecek.

Çiftçiler, kimyasal tarım ilacı kullanmadan önce alternatif yöntemleri uygulamak zorunda olacak.

Park, bahçe, oyun alanı, spor sahaları, halka açık yollar ve ekolojik olarak hassas alanların 3 metre yakınında pestisit kullanımı tamamen yasaklanacak.

Tarım ilacı kullanımının sona erdirilmesi sürecinde çiftçiler desteklenecek.

Bu dönüşüm maliyetini karşılamak için Ortak Tarım Politikası kaynakları kullanılabilecek.

Ayrıca, Avrupa doğasına verilen zararın 2050 yılına kadar onarılması için "Doğa Restorasyon Yasası" çıkarılacak.

Her ülkenin ekosistemlerinde doğa restorasyonu için yasal olarak bağlayıcı farklı hedefler belirlenecek.

AB'nin kara ve deniz alanlarının en az yüzde 20'sinde 2030'a kadar doğa restorasyon önlemleri alınması gerekecek. Bu önlemlerin 2050 yılına kadar restorasyona ihtiyaç duyan tüm ekosistemlere yayılması hedeflenecek.

Arı gibi polen taşıyan canlıların popülasyonları artırılacak.

Kentlerde yeşil alan kaybı 2030'a kadar durdurulacak. Şehirlerdeki yeşil alanların 2050'ye kadar yüzde 5 artması sağlanacak.

Şehir ve kasabaların en az yüzde 10'unun ağaç gölgesinde olması sağlanacak.

Tarımsal ekosistemlerde biyoçeşitlilik artırılacak.

Nehirlerin bariyerleri kaldırılacak. 2030 yılına kadar en az 25 bin kilometrelik nehrin serbest akması sağlanacak.

Söz konusu paketteki düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.