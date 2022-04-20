AB, şubatta 15,8 milyar avro ticaret açığı verdi

Avrupa Birliği (AB), şubat ayında toplam 15,8 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 191,9 milyar avroya, ithalatı da yüzde 44,7 yükselerek 207,7 milyar avroya çıktı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı şubat ayında 15,8 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, şubatta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 17 yükselişle 215,8 milyar avro, ithalat da yüzde 38,8 artışla 223,4 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, şubatta 7,6 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 35,5 milyar avro ile ABD, 24,8 milyar avro ile Birleşik Krallık, 18,5 milyar avro ile Çin, 13,9 milyar avro ile İsviçre, 7,5 milyar avro ile Rusya ve 7,2 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43,9 milyar avro ile Çin, 23,6 milyar avro ile ABD, 20,6 milyar avro ile Rusya, 13,9 milyar avro ile Birleşik Krallık, 11,9 milyar avro ile İsviçre, 9,5 milyar avro ile Norveç ve 7 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

Öte yandan, Avro Bölgesi kasım ayından, AB ise ağustos ayından beri ticaret açığı veriyor.

Söz konusu ticaret açığı özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki artıştan kaynaklanıyor.