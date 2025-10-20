Haberler

AB, Rusya'dan Gaz İthalatını 2028'de Sonlandırma Kararı Aldı

Avrupa Birliği, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını 1 Ocak 2028'den itibaren tamamen sonlandırmayı planlıyor. Üye ülkelerin enerji bakanları, bu konuda görüş birliği sağlayarak, yeni yasal düzenlemeler üzerinde müzakere yapacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının 2028 yılı başında tamamen sonlandırılması planına destek verdi.

AB Konseyi, üye ülkelerin enerji bakanlarının Lüksemburg'da düzenlediği toplantıda, Rusya'dan gaz ithalatının aşamalı olarak durdurulmasına ilişkin kurallar konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Açıklamada, üye ülkelerin Rusya'dan doğal gazı ithalatının aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik taslak yönetmelik konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ilişkin pozisyonlarını belirledikleri kaydedildi.

Rusya'ya enerjide bağımlılığı sona erdirmek için hazırlanan plan doğrultusunda hareket edildiği anımsatılan açıklamada, "Teklif edilen yönetmelik, Rusya'dan boru hattı gazı ve LNG ithalatına yasal olarak bağlayıcı biçimde kademeli bir yasak getiriyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2028'den itibaren Rus gazına tam bir yasak uygulanacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, plan kapsamında 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni sözleşmeler, 17 Haziran 2026'dan itibaren mevcut kısa vadeli sözleşmeler ve 1 Ocak 2028'den itibaren uzun vadeli sözleşmeler kapsamında Rusya'dan gaz ithalatının aşamalı biçimde sonlandırılacağı belirtildi.

Mevcut sözleşmelerde yapılacak değişikliklere yalnızca dar kapsamlı biçimde izin verileceğine işaret edilen açıklamada, tedarikteki sorun yaşayacak denize kıyısı olmayan AB ülkelerine bir miktar esneklik sunulabileceği bildirildi.

Söz konusu yasa teklifi AB Konseyi ve AP tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

AB, 2021 yılı itibarıyla kullandığı doğal gazın yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik ediyordu. AB'nin Rusya'dan gaz tedarik oranı geçen yıl yüzde 19'a kadar geriledi.

Pek çok AB ülkesi halen Rusya'dan LNG ve boru hattı gazı almayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
