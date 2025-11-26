Haberler

AB, Rus Dondurulmuş Varlıkları Teminat Göstererek Ukrayna'ya Kredi Sağlayabilir

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya kredi sağlamak için teminat olarak kullanılmasına ilişkin yasal metni sunmaya hazır olduklarını açıkladı. AB, Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarını karşılamakta kararlı olduğunu ve Rusya üzerindeki baskıyı süreceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını teminat göstererek Ukrayna'ya kredi sağlanmasına ilişkin yasal metni sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.

AB'nin, adil ve kalıcı barış sağlanana kadar Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmekte kararlı olduğunu belirten von der Leyen, "Avrupa, Ukrayna'nın yanında olacak ve Ukrayna'yı her adımda destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Ukrayna'nın kendini savunmasını desteklememiz gerektiği açıktır. Bu da gerekli finansal kaynaklara sahip olmalarını sağlamakla başlar." diye konuştu.

Geçen ay yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın 2026 ve 2027 dönemindeki mali ihtiyaçlarını karşılama taahhüdünde bulunulduğunu hatırlatan von der Leyen, "Üye ülkelere bu konuda bir opsiyon belgesi sunduk. Bu belge, dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin bir seçeneği de içeriyor. AB Komisyonu bir sonraki adım olarak yasal metni sunmaya hazır." dedi.

Von der Leyen, "Avrupa vergi mükelleflerinin tek başına faturayı ödeyeceği bir senaryo öngörmüyorum." ifadesini kullandı.

Dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin her türlü kararın ilgili yargı alanı kurallarına uygun olarak alınması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, Avrupa ve uluslararası hukuka saygı gösterileceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana AB ülkeleri yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu.

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında, Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanması, Ukrayna'nın da bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

AB, Ukrayna'yı finanse etmek için Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına el konulması konusunda anlaşmaya varılamaması ihtimaline karşı farklı planlar üzerinde de çalışma yapıyor.

Üzerinde çalışılan seçenekler arasında Ukrayna'ya 2026 başında AB ortak borçlanmasıyla finanse edilecek bir "köprü kredisi" sağlanması öne çıkıyor.

