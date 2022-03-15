AB projesi TESTOMAT, Kuveyt Türk'ün desteğiyle tamamlandı

Kuveyt Türk'ün ülke koordinatörlüğü görevini üstlendiği Avrupa Birliği The Next Level of Test Automation (ITEA3 TESTOMAT) Projesi başarıyla tamamlandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TESTOMAT sayesinde, bankacılıktaki sistemsel geliştirmelerden kaynaklı olası riskler otomatik test ortamında bertaraf edilebilecek.

Kuveyt Türk AR-GE merkezinin BT-Test Servisi ile katılarak destek olduğu projenin hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 10 mühendisin yapabileceği testler otomatikleştirilmiş oldu.

Avrupa Birliği projesi olan ITEA3 TESTOMAT kapsamında, test otomasyonunda ve test süreçlerinde verimliliğin artırılması, üst seviyelere geçilmesi, elde edilen araştırma ve deneyimler ile akademik yayınlar ve sektörlere yön verebilecek uçtan uca bir elektronik rehber hazırlanmasına dönük çalışmalar gerçekleştirildi.

Projeye, 6 ülkeden alanında en iyiler arasında yer alan endüstriyel firmalar, araştırma merkezleri ve üniversiteler katıldı.

ITEA3 TESTOMAT Projesi, test otomasyonundaki en son teknolojilerin hayata geçirilmesini mümkün kılarak şirketlerin bir Test Otomasyonu İyileştirme Modeli aracılığıyla kendilerinin sonraki seviyelerini belirlemelerine fayda sağlıyor ve düzinelerce açık kaynaklı araçla testlerini optimize etmelerine olanak tanıyor.

Kuveyt Türk AR-GE Merkezi, projeyle ilgili olarak, ITEA standında yer alan farklı ITEA proje stantları arasında TESTOMAT projesini temsil ederek Hollanda Amsterdam'da organize edilen Cyber Security & Cloud Expo ve CySAB (Cyber Security Advisory Board) toplantısına da katılım sağlamıştı.

Etkinliğe siber güvenlik, bulut, nesnelerin interneti, blok zinciri, yapay zeka ve büyük veri genelinde en son teknolojileri benimseyen ve geliştiren lider markalar katılım göstermişti.

"Finans teknolojileri alanında Ar-Ge ve proje iş birlikleri yapmaya küresel çapta devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Dr. Hadi Rubacı, dijitalleşme ve teknoloji odağında yenilikçi proje ve uygulamaları tasarladıklarını, geliştirdiklerini ve müşterilerine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla sınırlı kalmıyor, finans teknolojileri alanında Ar-Ge ve proje iş birlikleri yapmaya küresel çapta devam ediyoruz. Teknolojinin geldiği nokta, bizlere verimlilik ve hız sağlarken, müşteri deneyimine de önemli katkı sunuyor. Bilgi teknolojileri kapsamında yapılan sistemsel geliştirmeler ve değişiklikler zaman zaman beklenmedik etkilere veya sorunlara neden olabiliyor. Bu kapsamda, teknik sorunların test ortamında giderilmesi için Avrupa Birliği tarafından ITEA3 TESTOMAT projesi geliştirildi. 3 yıl süren bu projede ülke koordinatörlüğü görevini yerine getirerek süreçleri başarılı şekilde tamamladık. Böylece sistemsel geliştirmeler ve değişikler sonrasında ortaya çıkabilecek olası sorunlar, test ortamında çözülerek ürün ve hizmetler müşterilere daha sağlam bir zeminde sunulabilmektedir. Ayrıca, yaklaşık 10 test mühendisinin yapacağı test işlemleri bu sistemle otomatikleştirilmiş oldu. Böylece aynı testlerin tekrar tekrar yapılmasını gerektiren operasyonel bir yük giderildi, riskler bertaraf edildi ve zamandan tasarruf sağlanarak daha detaylı test sonuçlarına ulaşıldı. Bu gibi iş birliği ve projelere desteklerimizi önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmek istiyoruz. Yeni teknolojilere yatırım yaparak, geleceğin finans ve bankacılık dünyasında müşterilerimize güvenli, kapsayıcı ve inovatif çözümler sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."