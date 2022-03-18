AB, Polonya'nın batarya fabrikası desteğini onayladı - Haberler

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AB, Polonya'nın batarya fabrikası desteğini onayladı

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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AB, Polonya'nın batarya fabrikası desteğini onayladı

Avrupa Birliği (AB), Polonya'nın elektrikli otomobillere batarya üreten fabrikayı geliştirmek için 95 milyon avro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

Avrupa Birliği (AB), Polonya'nın elektrikli otomobillere batarya üreten fabrikayı geliştirmek için 95 milyon avro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Polonya'da faaliyet gösteren LG Chem firmasına ülkedeki yatırım için kamu desteği verilmesini sağlayacak programın onaylandığı belirtildi.

Toplam 95 milyon avroluk desteğin LG'nin Polonya'daki elektrikli araçlar için batarya üreten tesisinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu kamu yardımının rekabeti bozmayacağı ve bölge gelişimine katkı vereceği ifade edildi.

LG firması, 2017 yılında Polonya'daki batarya fabrikasını geliştirmek için 1 milyar avroluk yatırım yapacağını açıklamıştı. Polonya söz konusu yatırıma katkı vermeyi planlıyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği, Polonya, Yatırım, Kamu, Ekonomi, Haberler

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