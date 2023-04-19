AB, orman tahribatına neden olan ürünleri yasaklayacak

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ormanlara zarar vererek üretilen soya, dana eti, palmiye yağı, tahta, kakao ve kahve gibi çeşitli ürünlerin ithal edilmesinin yasaklanmasını içeren yasayı onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ormanlara zarar vererek üretilen soya, dana eti, palmiye yağı, tahta, kakao ve kahve gibi çeşitli ürünlerin ithal edilmesinin yasaklanmasını içeren yasayı onayladı.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, dünya genelinde orman tahribatını önlemek, iklim değişimiyle mücadele etmek ve biyo çeşitlilik kaybını engellemek için hazırlanan yasa 552 evet oyuyla kabul edildi.

Yasaya göre, AB piyasalarında satılan ürünlerin dünya çapında orman tahribatına neden olmaması gerekecek. Şirketler, AB piyasasında ormansızlaşmaya ve orman bozulmasına yol açmayan ürünler satabilecek.

Özellikle palmiye yağı, sığır eti, tahta, kahve, kakao, kauçuk ve soya ile çikolata, mobilya, kağıt ve deri gibi ürünlerin ormansızlaşmaya katkı sağlamaması zorunlu olacak.

Söz konusu ürünleri AB pazarına temin edenlere özen yükümlülüğü şartı koşulacak.

Sadece 31 Aralık 2020'den sonra ormansızlaşmaya veya orman tahribatına maruz kalmayan arazilerde üretilen ürünlerin AB pazarına erişimine izin verilecek.

AB, söz konusu ürünleri üreten ülkeleri düşük, normal ve yüksek riskli olarak sınıflandıracak.

Risk kategorisi, yapılacak denetimlerdeki yükümlülüklerin seviyesini belirleyecek. Belirlenen kurallara uymayan firmalara, AB ülkesindeki yıllık cirosunun yüzde 4'üne varan seviyede para cezası kesilebilecek.

Söz konusu düzenleme, AB ülkelerinin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.