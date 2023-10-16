Haberler ›› Ekonomi ›› AB'nin doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı

AB'nin doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı

Avrupa Birliği'nin (AB) doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranı tarihin en yüksek seviyesi olan yüzde 97,89'a çıktı. AB'nin depolama tesislerinde 1114 TWh doğal gaz bulunuyor. Ukrayna savaşının ardından AB ülkeleri doğal gaz ithalatını azaltarak LNG ithalatını artırdı. Avrupa Komisyonu kış sezonunda depolama tesislerinde en az yüzde 90 doluluk oranını hedefliyor.