AB'nin 2026 Yılı Bütçe Taslağı: 193,3 Milyar Avro

AB'nin 2026 Yılı Bütçe Taslağı: 193,3 Milyar Avro
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, 2026 yılı bütçe taslağını açıkladı. Bütçe, 193,3 milyar avro olarak belirlenirken, üye ülkelere Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı 105,3 milyar avro kaynak sağlanacak. Ayrıca, bütçe, Ukrayna'ya destek, rekabetçilik ve dijital dönüşüm gibi stratejilere odaklanacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nca, AB'nin 2026 yılı bütçesinin 193,3 milyar avro olması teklif edildi.

AB Komisyonu, Birliğin 2026 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı.

Teklife göre, AB'nin gelecek yıl bütçesi 193,3 milyar avro olacak. Bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu, üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde 105,3 milyar avro kaynak sağlayacak.

Bütçe, Avrupa'nın Ukrayna'ya destek, rekabetçilik, göç yönetimi, güvenlik, savunma, yeşil ve dijital dönüşüm gibi stratejik önceliklerini desteklemeye yoğunlaşacak.

Bütçeden, çiftçi desteklemelerini de içeren tarım politikasına 53,8 milyar avro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 42,1 milyar avro, uluslararası işbirliği ve ortaklara 15,5 milyar avro, Ukrayna'ya 6,7 milyar avro kredi ve 3,9 milyar avro hibe, araştırma ve geliştirme programlarına 14,1 milyar avro, stratejik yatırımlara 4,6 milyar avro, uzay harcamalarına 2,3 milyar avro, Erasmus eğitim programına 4,3 milyar avro, sınırların korunmasına 2,7 milyar avro, göçle ilgili harcamalara 2,3 milyar avro ve savunma alanına 2 milyar avro kaynak tahsis edilecek.

Komisyonun hazırladığı taslak bütçe, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Bu arada, AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan oluşuyor. AB bütçesinin denetimini, merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ünlü iş insanına tahliye
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
Rakam tartışma yaratabilir! Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı

Rakam tartışma yaratabilir! Fenerbahçe toplanan imza sayısını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ertan Yıldız'ı ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama

Kilit ismin ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.