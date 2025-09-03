AB, MERCOSUR ve Meksika ile Ticaret Anlaşmalarını Onaya Sundurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Meksika ile uzlaşılan ticaret anlaşmalarının yasal metinlerini hazırladı ve onay için üye ülkelere sundu.

AB Komisyonu, AB-MERCOSUR Ortaklık Anlaşması ile AB-Meksika Modernize Küresel Anlaşması'nın onaylanması ve imzalanması için AB Konseyine gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmaların AB'nin dünya çapında benzer düşünen ortaklarla ticari ilişkilerini çeşitlendirme, ekonomik ve siyasi bağlarını güçlendirme stratejisinin kritik bir parçasını oluşturduğu belirtildi.

AB'nin Latin Amerika ülkeleriyle ortaklıklarının her ölçekten AB şirketi için milyarlarca avro değerinde ihracat fırsatı yaratacağı ifade edilen açıklamada, bunun ekonomik büyümeye ve rekabet gücüne katkıda bulunacağı, istihdamı, AB'nin çıkarlarını ve değerlerini destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmaların değer zincirlerini güçlendireceği ve AB'nin kritik girdiler ve ham maddeler için güvenilir kaynak yelpazesini genişletmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Jeopolitik istikrarsızlığın arttığı bir dönemde yapılan anlaşmaların AB'yi stratejik açıdan önemli ortaklara daha da yakınlaştıracağı, karşılıklı güveni güçlendireceği ve küresel zorluklarla mücadele etmek için ortak bir platform sağlayacağı belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili açıklamasında, "MERCOSUR ve Meksika ile yaptığımız anlaşmalar, AB'nin ekonomik geleceği için önemli dönüm noktalarıdır." ifadesini kullandı.

"Ticaretimizi çeşitlendirmeye, yeni ortaklıklar kurmaya ve yeni iş fırsatları yaratmaya devam ediyoruz." diyen von der Leyen, işletmeler ile tarım ve gıda sektörünün daha düşük tarifeler ve maliyetlerin faydalarını hızla göreceğini, bunun da ekonomik büyümeye ve istihdama katkıda bulunacağını anlattı.

Von der Leyen, AB'nin dünyanın en büyük ticaret bloku olduğunu, yeni anlaşmaların bu konumu pekiştireceğini kaydetti.

Çiftçilerin ve üye ülkelerin görüşlerini dikkate aldıklarına işaret eden von der Leyen, onları rahatlatmak ve anlaşmayı desteklemelerini sağlamak için güçlü ve yasal olarak bağlayıcı güvenceler hazırladıklarını belirtti.

AB-MERCOSUR Ortaklık Anlaşması ile 700 milyondan fazla tüketiciyi kapsayan dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi kurulacak.

AB firmaları, diğer ülkelerin çoğunun yüksek tarifeler ve diğer ticaret engelleriyle karşı karşıya olduğu söz konusu bölgede, daha düşük tarifelerden yararlanacak.

Anlaşma ile AB'nin MERCOSUR'a yıllık ihracatını yüzde 39 oranında, yaklaşık 49 milyar avro kadar artacağı öngörülüyor.

Anlaşma, AB tarım sektöründeki hassasiyetleri de gözetiyor. Bu kapsamda MERCOSUR'dan imtiyazlı tarım-gıda ithalatını AB üretiminin belirli bir kısmıyla sınırlandırıyor. Anlaşma, hassas Avrupa ürünlerini MERCOSUR'dan ithalatta meydana gelebilecek artışlara karşı koruyan güvenceler de içeriyor.

AB ile Meksika arasındaki yeni anlaşmayla ekonomik ilişkiler derinleştirilecek, tarım ve gıda ticareti artacak.

AB, mevcut ticaret anlaşması kapsamında her yıl Meksika'ya 70 milyar avronun üzerinde mal ve hizmet ihraç ediyor.

AB ile Meksika arasında mevcut Küresel Anlaşma başlıklı ticaret anlaşması 2000'de yürürlüğe girmişti.

AB Komisyonunun hazırladığı anlaşma metinleri, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile yürürlüğe girecek. Anlaşmaların onaylanması için AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden en az 15 üye ülkeden oluşan bir çoğunluk gerekiyor.

Almanya ve İspanya gibi AB ülkeleri söz konusu anlaşmaları desteklerken, Fransa ve Polonya gibi tarım ve hayvancılık sektörü kuvvetli AB ülkeleri buna karşı çıkıyor.