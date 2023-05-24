Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
AB mahkemesi, emmental peynirini tescil etmedi

AB mahkemesi, emmental peynirini tescil etmedi

Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, İsviçre'nin emmental peynirinin ticari marka olarak tescil edilemeyeceğine hükmetti.

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, İsviçre'nin emmental peynirinin ticari marka olarak tescil edilemeyeceğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, İsviçre'nin emmantel peynirinin tecili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, "Emmental terimi peynirde Avrupa Birliği'nde ticari marka olarak korunamaz." ifadesi yer aldı.

Mahkeme, emmantelin Alman halkı için bir peynir türünü tanımladığını ve peynirin coğrafi kökeninin bir göstergesi olarak algılanmadığına dikkati çekerek, bu peynirin tescilli marka olamayacağına karar verdi.

Emmental, İsviçre kökenli, inek sütünden yapılan sarı, delikli ve yarı sert bir peynir türü. Peynir ismini Bern yakınlarındaki Emme nehri vadisinden alıyor.

Emmental peyniri, Almanya, Fransa ve Hollanda'da da yoğun biçimde üretiliyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği Lüksemburg İsviçre Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title