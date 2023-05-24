AB mahkemesi, emmental peynirini tescil etmedi

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, İsviçre'nin emmental peynirinin ticari marka olarak tescil edilemeyeceğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, İsviçre'nin emmantel peynirinin tecili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, "Emmental terimi peynirde Avrupa Birliği'nde ticari marka olarak korunamaz." ifadesi yer aldı.

Mahkeme, emmantelin Alman halkı için bir peynir türünü tanımladığını ve peynirin coğrafi kökeninin bir göstergesi olarak algılanmadığına dikkati çekerek, bu peynirin tescilli marka olamayacağına karar verdi.

Emmental, İsviçre kökenli, inek sütünden yapılan sarı, delikli ve yarı sert bir peynir türü. Peynir ismini Bern yakınlarındaki Emme nehri vadisinden alıyor.

Emmental peyniri, Almanya, Fransa ve Hollanda'da da yoğun biçimde üretiliyor.