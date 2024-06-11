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AB Mahkemesi, AB Komisyonunun rekabet cezalarının faiz ödemesi gerektiğine hükmetti

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Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, AB Komisyonunun rekabet konularında haksız yere uyguladığı ve tahsil ettiği para cezalarının iadesinde faiz ödemek zorunda olduğuna hükmetti. Deutsche Telekom'un talebi üzerine yapılan kararda, Komisyonun geçici olarak tahsil ettiği para cezalarının faizini ödemesi gerektiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, AB Komisyonunun rekabet konularında haksız yere uyguladığı ve tahsil ettiği para cezalarının iadesinde faiz ödemek zorunda olduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Deutsche Telekom'un, AB Komisyonunun tahsil edildikten sonra iptal edilen para cezasına faiz ödemesi gerektiği yönündeki talebine ilişkin davayı karara bağladı.

Kararda, "Komisyon, rekabet konularında haksız yere uyguladığı ve geçici olarak tahsil ettiği para cezalarının faizini ödemek zorundadır." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, faizin amacının, ilgili teşebbüsün söz konusu miktardan yararlanma hakkını kaybetmesinin uygun bir oranda telafi edilmesi olduğuna hükmetti.

Komisyon, 2014'te Slovakya geniş bant telekomünikasyon hizmetleri pazarındaki hakim konumu kötüye kullandığı gerekçesiyle Deutsche Telekom'a yaklaşık 31 milyon avro para cezası kesmişti.

Cezayı ödeyen Deutsche Telekom, 2015'te kararın iptali için hukuki süreç başlatmıştı. Davaya bakan mahkeme, kararı kısmen onamasına rağmen para cezasının miktarını yaklaşık 12 milyon avro düşürmüştü. Komisyon da söz konusu tutarı 2019'da Deutsche Telekom'a geri ödemişti.

Deutsche Telekom, Komisyon'dan bu tutar üzerinden kendisine 4 yıl için gecikme faizi ödemesini talep etmiş, Komisyon bunu reddetmişti.

Deutsche Telekom, bu durum karşısında AB Genel Mahkemesinde yeniden dava açmıştı.

Mahkeme, bu dosyada Komisyonun firmaya Avrupa Merkez Bankası yeniden finansman oranının yüzde 3,5 üzerinde olacak biçimde yaklaşık 1,8 milyon avro tutarında ödeme yapılmasına hükmetti.

Öte yandan, AB ile Intel firması arasında 1 milyar avro üzerinde bir para cezasının iptal edilen kısmının faizi konusunda benzer bir dava bulunuyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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