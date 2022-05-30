AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
 - Güncelleme:
AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi bir grup Ukraynalı, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması için protesto düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi bir grup Ukraynalı, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması için protesto düzenledi.

"Ukrayna'ya Destek" adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısı üzerine çok sayıda Ukraynalı, Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği bina yakınındaki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler "Rus gaz ve petrolüne hayır", "Soykırımı finanse etmek nasıl bir duygu?", "Avrupa cesur ol", " Rusya'dan petrol ve gaz alma" yazılı afişler açtı.

Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, Rusya karşıtı sloganlar attı.

Protestocular, AB üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almamasını talep etti.

Gösterinin, bugün başlayacak ve gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, yaptırımlar ve enerji gibi konularının görüşüleceği AB Lideler Zirvesi öncesi yapılması dikkati çekti.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği Brüksel Petrol Rusya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title