AB Komisyonu, Yapay Zeka Yasasında Erteleme Yapmayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Birlik yapay zeka yasasının uygulamaya girecek unsurlarının ertelenmeyeceğini söyledi.

Regnier, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB'de yapay zekaya sınırlamalar getiren kurallar hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde AB yapay zeka yasasının gündemde üst sırada yer aldığını belirten Regnier, "Çok açık söylüyorum, yapay zeka yasasında saatin durması, buna muafiyet süresi getirilmesi veya ara verilmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Regnier, AB yapay zeka yasasına bir ertelemenin gündemde olmadığına işaret ederek, "Yasal bir metinde belirlenmiş tarihler var. Bazı hükümler şubat ayında yürürlüğe girdi. Genel amaçlı yapay zeka modeli yükümlülükleri ağustos ayında yürürlüğe girecek. Ağustos 2026'da da yüksek riskli modeller için yükümlülükler başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonunun mevzuatı uygulama ve şirketlerin yapay zeka yasasına uyumunu sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatan Regnier, ilgili sektörlerin endişelerini ise ciddiye aldıklarını sözlerine ekledi.

Dün, AirBus, ASML, Carrefour, Lufthansa, Mercedes-Benz, Philips, BNP Paribas Axa, TotalEnergies, Siemens Energy'nin de aralarında yer aldığı 50 civarında Avrupa firmasının üst düzey yöneticisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "Saati durdurun" başlıklı ortak imzalı bir mektup gönderdi.

Mektupta Avrupalı şirket yöneticileri, AB'nin yapay zekaya kullanımına ilişkin kurallarının "belirsiz ve karmaşık" olduğuna işaret ederek, AB'nin yapay zekaya sınırlamalar getirecek kurallarının uygulanmasının iki yıl ertelenmesini talep etti.

AB Yapay Zeka Yasası, 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmişti. Yapay zeka kullanımına aşamalı olarak katı kurallar getiren yasanın çeşitli hükümleri farklı zamanlarda uygulamaya alınıyor.

Bu aşamada, Ağustos 2025'te genel amaçlı yapay zeka modelleri, Ağustos 2026'da da yüksek riskli yapay zeka sistemleri konusunda yükümlülükler başlayacak.