AB Komisyonu Üyesi: Avrupa ülkeleri Rusya'dan LNG ithalatını azaltmalı

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını tamamen durdurmak için önce alımı azaltması gerektiğini belirtti. Simson, tüm şirketleri ve üye devletleri üzerlerine düşeni yapmaya çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını tamamen durdurmak için önce alımı azaltması gerektiğini belirterek, "Tüm şirketleri ve üye devletleri bir kez daha üzerlerine düşeni yapmaya çağırıyorum." dedi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Enerji Güvenliği Konferansı'nda konuşan Simson, bu yılın 7 aylık döneminde Rusya'dan AB'ye 12,4 milyar metreküp LNG ihraç edildiğini söyledi.

Simson, bu yıl Rusya'dan ithal edilecek LNG miktarının geçen yılki kadar yüksek olabileceğine dikkati çekerek, "Bundan memnun olamayız." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Avrupa'da kış mevsiminin nasıl geçeceğine dair endişeler yaşandığını dile getiren Simson, Avrupa'nın durumunun şu anda kimsenin tahmin edemeyeceği kadar iyi olduğunu vurguladı.

Simson, Avrupa'da doğal gaz fiyatının bir yıl önce megavatsaat başına 300 avroyu geçtiğini belirterek şöyle devam etti:

"Şimdi ise 35 avro civarında. Geçen yıl ağustosta elektrik megavatsaat başına 350 avronun üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Şu anda 90 avro civarında. Ancak bu, mücadelenin sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu, bundan sonrasının sorunsuz geçeceği anlamına da gelmiyor. Önümüzdeki kışa ve 2023 sonrasındaki enerji güvenliğimize bakarken gardımızı düşüremeyiz."

AB'nin LNG ithalatına daha fazla bağımlı hale geldiğini ifade eden Simson, "Piyasa oynaklığının ötesinde, sıcak yazları, soğuk kışları, planlanmamış nükleer kesintileri veya sınırlı hidroelektrik arzını da hesaba katmamız gerekir. Tüm bunlar Avrupa'da elektrik üretimi için daha fazla gaz kullanılmasına yol açabilir. Ancak şimdilik görünüm geçen yıla göre çok daha iyi ve istikrarlı görünüyor." diye konuştu.

Simson, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan LNG ithalatını tamamen durdurmak için önce alımı azaltması gerektiğini belirterek, "Tüm şirketleri ve üye devletleri bir kez daha üzerlerine düşeni yapmaya çağırıyorum. Avrupa Parlamentosu ve Konsey'i, gaz paketi bağlamında, arz güvenliğinin izin verdiği durumlarda üye devletlerin Rusya'nın LNG ihracatına erişimi bireysel olarak kısıtlamalarına izin verecek sağlam bir hüküm üzerinde mutabakata varmaya çağırıyorum." dedi.