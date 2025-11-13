AB Komisyonu Red Bull'a Rekabet Soruşturması Başlattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji içeceği üreticisi Red Bull'a yönelik rekabet soruşturması başlattı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avusturya merkezli enerji içeceği üreticisi Red Bull'un, Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şirketin pazarda hakim konumun kötüye kullanılmasını yasaklayan AB rekabet kurallarına uyumunun değerlendirileceğine işaret edildi.

Red Bull'un, süpermarketler ve benzin istasyonları gibi satış noktalarında 250 mililitreden büyük enerji içeceklerinde rekabeti kısıtlamak için Avrupa çapında bir strateji geliştirmiş olabileceğine dair şüphe nedeniyle soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada, Red Bull'un stratejisinin özellikle en yakın rakibini hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Red Bull'un 250 mililitreyi aşan boyutlarda satılan rakip enerji içeceklerinin satışının durdurulması halinde parasal veya farklı teşvikler sağladığı kaydedildi.

AB Komisyonu, şikayet üzerine 2023 yılında Red Bull merkezine ve bazı iştiraklerine baskın gerçekleştirmişti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.