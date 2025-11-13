Haberler

AB Komisyonu Red Bull'a Rekabet Soruşturması Başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, Red Bull'un enerji içecekleri pazarındaki hakim konumunu kötüye kullanıp kullanmadığını belirlemek için resmi bir soruşturma başlattı. Şirketin rekabet karşıtı stratejileri ile ilgili endişeler nedeniyle açılan soruşturmanın detayları kamuoyuna duyuruldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji içeceği üreticisi Red Bull'a yönelik rekabet soruşturması başlattı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avusturya merkezli enerji içeceği üreticisi Red Bull'un, Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şirketin pazarda hakim konumun kötüye kullanılmasını yasaklayan AB rekabet kurallarına uyumunun değerlendirileceğine işaret edildi.

Red Bull'un, süpermarketler ve benzin istasyonları gibi satış noktalarında 250 mililitreden büyük enerji içeceklerinde rekabeti kısıtlamak için Avrupa çapında bir strateji geliştirmiş olabileceğine dair şüphe nedeniyle soruşturma açıldığı belirtilen açıklamada, Red Bull'un stratejisinin özellikle en yakın rakibini hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Red Bull'un 250 mililitreyi aşan boyutlarda satılan rakip enerji içeceklerinin satışının durdurulması halinde parasal veya farklı teşvikler sağladığı kaydedildi.

AB Komisyonu, şikayet üzerine 2023 yılında Red Bull merkezine ve bazı iştiraklerine baskın gerçekleştirmişti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

İspanya'da Rojin Kabaiş teması: Telefonun çözülmesi kritik
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.