AB Komisyonu'ndan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı

'AB KOMİSYONU'NUN KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILANMAKTADIR'

Öte yandan Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nın, 1 Temmuz 2025 tarihinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in katılımlarıyla gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "Ticaret engellerinin kaldırılması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, dijital ticaretin geliştirilmesi ve yeşil dönüşüm alanında iş birliğinin derinleştirilmesi gibi başlıkların ele alındığı toplantıda; başta iş insanları, TIR şoförleri, teknik uzmanlar, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve STK temsilcileri olmak üzere, vatandaşlarımızın vize süreçlerinde yaşadığı zorluklar da gündeme getirilmiş; vize başvurularının kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına yönelik beklentimiz AB tarafına açık bir şekilde iletilmiştir. AB Komisyonu Üyesi Maros Sefcovic tarafından, vize süreçlerinin hızlandırılacağı, belirli eşik kriterlerine göre başvuru akışının sağlanacağı ve bu sürecin bizzat takipçisi olacağı, toplantı sırasında ifade edilmiştir. Bu çerçevede atılan bir adım olarak, Türk vatandaşlarına çok girişli Schengen vizesi verilmesinde kolaylık sağlayan AB Komisyonu'nun 'C(2025) 4694' sayılı kararı memnuniyetle karşılanmaktadır. Ticaret maliyetlerini azaltacağına ve ikili ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inandığımız bu kararın uygulanmasını, Ticaret Bakanlığı olarak yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ayrıca, dış ticaretimizin bel kemiğini oluşturan TIR şoförlerimize yönelik benzer bir kolaylaştırıcı düzenlemenin de Avrupa Birliği tarafından en kısa sürede ele alınarak hayata geçirileceğine inanıyoruz" denildi.