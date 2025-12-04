AB, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesinin yetkisini artırmak istiyor

Haberler

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkeler arasında finansal işlemleri kolaylaştıracak ve ESMA'ya daha fazla yetki verecek yeni bir mevzuat paketi hazırladı. Paket, AB sermaye piyasalarını entegre ederek ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkeler arasında finansal işlemleri kolaylaştırmayı ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesine (ESMA) daha geniş yetki vermeyi içeren teklif hazırladı.

AB Komisyonu Üyesi Maria Luis Albuquerque, Brüksel'de sermaye piyasası entegrasyonu ve denetimine ilişkin hazırladıkları mevzuat paketi hakkında basın toplantısı düzenledi.

Paketin, AB içinde daha entegre bir finans piyasasının önündeki engelleri kaldırmayı amaçladığını belirten Albuquerque, "AB sermaye piyasaları küçük, parçalı ve yeterince rekabetçi değil. Bu, rekabet gücümüzü ve büyümemizi engelliyor." dedi.

Albuquerque, rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamak için AB ekonomisinin temiz teknoloji, biyoteknoloji, yapay zeka ve savunma gibi birçok sektörde inovasyona ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Kamu bütçesinin bu ölçekteki yatırımı tek başına karşılayamayacağına işaret eden Albuquerque, "Geniş bir yatırımcı yelpazesini cezbeden ve işletmelerin uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duydukları finansmanı daha düşük maliyetle bulmalarını sağlayan büyük ölçekli, derin ve likit sermaye piyasalarına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Albuquerque, AB borsalarının piyasa değerinin GSYH'nin yüzde 73'üne karşılık geldiğini, ABD'de bu oranın yüzde 270 olduğunu hatırlatarak, ABD'deki halka arz sayısının son 10 yılda AB'dekinin 3 katından fazla arttığını söyledi.

Stratejik önceliklere finansmanı harekete geçirmek için gerçek anlamda bir AB sermaye piyasası kurmaları gerektiğine dikkati çeken Albuquerque, "Bugünkü kapsamlı paket, AB finansal hizmetler piyasasının entegrasyonunun önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyor. Paket, alım satım, sonrası ve varlık yönetiminin yanı sıra inovasyonu teşvik etmeyi ve denetim çerçevemizi daha verimli hale getirmeyi içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tek bir lisans aracılığıyla birden fazla alım satım platformunun işletilmesine olanak tanıyan bir "Pan-Avrupa Piyasa Operatörü" sistemi kuracaklarını anlatan Albuquerque, "Paketimiz, önemli piyasa altyapılarının ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının denetimini Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesine (ESMA) devretmeyi içeriyor." diye konuştu.

AB'nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu olan Paris merkezli ESMA, finansal piyasalardaki boşlukları doldurmak ve daha güçlü bir denetim mekanizması kurmak amacıyla 2011 yılında kuruldu.

