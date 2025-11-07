Haberler

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Sejourne, Otomotiv Sektörüne Esneklik Talep Etti

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, Avrupa'nın otomotiv sanayisini korumak için 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobil satış yasağının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sejourne, Avrupa'nın ABD ve Çin karşısında daha rekabetçi olması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, AB'nin otomotiv sanayisini rekabete karşı korumaları, 2035 yılı olarak belirlenmiş yeni içten yanmalı motora sahip otomobil satış yasağını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

AB'nin sanayi stratejisinden sorumlu olan Sejourne, İtalyan gazetesi La Stampa'ya verdiği demeçte, "Biz Avrupalılar çok naifiz. Otomotiv endüstrimizi Çin ve ABD'den korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sejourne, "Eğer harekete geçmezsek, 10 yıl içinde Avrupa'da üretilen ve satılan otomobil sayısı 13 milyondan 9 milyona düşecek." ifadesini kullandı.

Avrupa sanayisini ABD ve Çin'e karşı korumaya yönelik planlarını 10 Aralık'ta açıklayacaklarını belirten Sejourne, tarifelerin değer zincirini bozduğunu ve ticari gerginliklere neden olduğunu, ancak Avrupa'ya yabancı yatırımlara koşullar getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Sejourne, "2035 yılına kadar içten yanmalı otomobillerin tamamen durdurulması hedefine esneklik getirmeliyiz." dedi.

Son dönemde Avrupalı otomobil üreticileri, ABD ve Çin'deki rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Üreticiler, sektöre daha fazla destek sağlanmasını, AB'nin karbon emisyon hedeflerini düşürmesini, 2035 yılı olarak belirlenmiş yeni içten yanmalı motora sahip otomobil satış yasağının kaldırılmasını ve Avrupa ülkelerinde yerli üretim elektrikli otomobil alımının cazip hale getirilmesini istiyor.

Avrupa'da otomotiv sektöründe yaklaşık 13 milyon kişi istihdam ediliyor.

Özellikle gelişmiş otomobil üretim kapasitesine sahip olan AB ülkeleri, 2035'ten itibaren AB içinde satılacak yeni bütün otomobillerin sıfır emisyonlu olması hedefinde değişikliğe gidilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
