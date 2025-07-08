AB, Kimya Sektörüne Destek Paketi ile Rekabetçiliği Artırmayı Hedefliyor

Avrupa Birliği (AB), kimya endüstrisinin üretim maliyetlerini düşürecek ve rekabetçiliğini artıracak çeşitli destekler vermeyi planlıyor.

AB Komisyonu, yüksek enerji maliyetleri, küresel rekabet ve zayıf talep gibi çeşitli sınamalar yaşayan kimya sektörünün rekabet gücünü ve üretimini artırmak için hazırladığı eylem planını tanıttı.

Plana göre, AB Komisyonu, sektördeki riskleri ele almak için üye ülkeler ve paydaşlarla birlikte "Kritik Kimyasal İttifakı"nı kuracak. İttifak, desteğe ihtiyaç duyan kritik üretim sahalarını belirleyecek. Bu alandaki tedarik zinciri bağımlılıkları gibi ticari sorunlara çözüm geliştirecek.

AB Komisyonu, kimya sektöründe adil rekabeti sağlamak için ticaret savunma önlemlerini hızlı biçimde uygulayacak. Kimyasalların ithalatı sıkı biçimde takip edilecek.

Üye ülkelerin kimya sektöründe yatırım öncelikleri uyumlu hale getirilecek. Kimya endüstrisinde Avrupa'nın ortak çıkarına olan projeler tespit edilecek ve bunlara destek sağlanacak.

Yüksek enerji ve ham madde maliyetlerini azaltmaya yardımcı olacak önlemler alınacak.

Kimyasal üreticilerinin, elektrik maliyetlerini düşürmek için kamu yardımlarından faydalanmaları sağlanacak.

Temiz kimyasallara olan talebi artırmak için bunlara yönelik mali teşvikler ve vergi indirimleri sunulacak.