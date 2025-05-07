AB ile Singapur Arasında Dijital Ticaret Anlaşması İmzalandı
Avrupa Birliği, Singapur ile dijital ticaret ilişkilerini geliştirmek amacıyla bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, dijital ekonomi alanında işbirliğini derinleştirirken, tüketici korumasını artırmayı ve sınır ötesi veri akışını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Avrupa Birliği (AB) ile Singapur arasında dijital ticaret anlaşması imzalandı.
AB Komisyonu, birlik ile Singapur arasında ticari ilişkileri geliştirmek üzere dijital ticaret anlaşmasının imzalandığını duyurdu.
Açıklamada, anlaşma ile AB-Singapur arasındaki işbirliğinin dijital alanda derinleştirileceği kaydedildi.
Anlaşma ile AB ve Singapur'un dijital ekonomi alanında uyumlu hale geleceğine işaret edilen açıklamada, dijital ticaret kuralları konusunda yüksek standartların devreye gireceği bildirildi.
Açıklamada anlaşmanın, tüketicilere daha fazla koruma sağlayacağı, güvenilir sınır ötesi veri akışını kolaylaştıracağı, sınır ötesi dijital ticarete yasal kesinlik sağlayacağı ve dijital ticarete yönelik haksız engelleri önleyeceği belirtildi.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması bekleniyor.