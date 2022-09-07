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AB ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü

Ekonomi Haberleri

AB ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 büyüme kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 yükseldi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4,2'lik artış gösterdi.

Eurostat'ın önceki tahmininde AB'nin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, 2021'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 4 büyümesi öngörülmüştü.

Avro Bölgesi'nin de önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,9 büyüdüğü tahmin edilmişti.

Son verilerle, ikinci çeyrek büyüme oranları revize edilmiş oldu.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya ve İtalya'da yüzde 1,1, Fransa'da yüzde 0,5 ve Almanya'da yüzde 0,1 arttı.

Büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'da yüzde 1,7, Fransa'da 4,2, İtalya'da 4,7 ve İspanya'da yüzde 6,3 oldu.

Öte yandan, AB'de istihdam 2022'nin ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. İstihdam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2,4 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,7 arttı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

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