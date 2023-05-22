AB, Hindistan'ın Rus petrolü almasını ve rafine ederek satmasını yasal buluyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Hindistan'ın Rus petrolünü almasının tamamen yasal olduğunu, Hindistan'ın AB'ye rafine petrol ürünü satmakta da özgür olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Hindistan'ın Rus petrolünü almasının tamamen yasal olduğunu, Hindistan'ın AB'ye rafine petrol ürünü satmakta da özgür olduğunu söyledi.

Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

"Hindistan'ın Rus petrolünü satın alması tamamen yasaldır. Hindistan hükümetini bu konuda hiç suçlayamam. Yaptırımlarımız sınır ötesi değildir." diyen Borrell, kendi iradesini Hindistan hükümetine veya şirketlerine empoze edemeyeceğini vurguladı.

Rafine petrol ürünü ihracatı 7 kat arttı

Borrell, AB ve Batı ülkelerinin uyguladığı tavan fiyat sayesinde Hindistan'ın Rus petrolünü daha ucuza satın aldığına işaret ederek, "Hindistan çok miktarda Rus petrolü ithal ediyor. Rus petrol ihracatının neredeyse yüzde 36'sı Hindistan'a gidiyor. Bununla birlikte Hindistan'dan Avrupa'ya rafine petrol ürünü ihracatı neredeyse 7 kat arttı." diye konuştu.

Hindistan'ın ihracat yapmasını suçlamadığını vurgulayan Borrell, "İstediklerini yapmakta özgürler. Onlara Avrupa kurallarını empoze edemem. Rafine ürünün petrolden farklı bir ürün olduğunu düşünebilirsiniz. Gerçek şu ki biz Rus petrolünü ithal etmiyoruz ama Rusya'dan gelen petrolün rafine edilmiş ürünlerini ithal ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, sonuç olarak yaptırımların çevresinden dolaşılmış olduğunu bu konuda çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

AB-Hindistan yaptırım gerilimi

Borrell, geçen hafta Brüksel'de gerçekleştirilen AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi öncesinde yaptığı açıklamada, AB'nin Rus petrolünü rafine ederek Avrupa'ya satan Hindistan'a katı davranması ve yaptırım uygulaması gerektiğini belirtmişti.

Borrell, "Eğer Rus petrolüyle üretilen dizel veya benzin Hindistan'dan Avrupa'ya giriyorsa bu kesinlikle yaptırımların atlatılmasıdır ve üye ülkeler buna karşı önlem almak zorundadır." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da AB mevzuatı çerçevesinde Rusya ham petrolünün Hindistan'da rafine edilmesinin ardından Rus malı muamelesi göremeyeceğini ve bunun AB yaptırımlarına tabi tutulamayacağını açıklamıştı.

Hindistan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla en fazla Rus petrolü alan ülkeler arasında yer alıyor.

Uygun maliyetli Rus ham petrolüne erişen Hindistan rafineleri Avrupa'ya rekabetçi bir şekilde ürünler ihraç ediyor.