AB, Genetiği Değiştirilmiş Soya Fasulyesine İzin Verdi

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Avrupa Birliği Komisyonu, genetiği değiştirilmiş soya fasulyesinin gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmasına izin verdi. Soya fasulyesinin sadece ithal edilebileceği, ancak AB'de yetiştirilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, genetiği değiştirilmiş soya fasulyesinin gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmasına izin verdi.

AB Komisyonu, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) genetiği değiştirilmiş soya fasulyesinin geleneksel muadilleri kadar güvenli olduğu yönünde bilimsel değerlendirmede bulunduğunu, bu çerçevede soya fasulyesine gıda ve hayvan yemi olarak kullanım izni verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Komisyonun izin kararı ile genetiği değiştirilmiş soya fasulyesinin yalnızca gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ithal edilebileceği, bunların AB'de yetiştirilmesine ise izin verilmediği belirtildi.

Onaylanan soya fasulyesinin, insan ve hayvan sağlığı ile çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlayan kapsamlı ve sıkı bir değerlendirme prosedüründen geçtiğinin anımsatıldığı açıklamada, soya fasulyesine verilen iznin 10 yıl geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, genetiği değiştirilmiş soya fasulyesinin AB'nin katı etiketleme ve takip kurallarına tabi tutulacağı hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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