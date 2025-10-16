Haberler

AB, Gelişmekte Olan Ülkelere Karbon Vergisi Desteği Sağlayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, sınırda karbon vergisi uygulanacak gelişmekte olan ülkelere mali destek sağlamayı planlıyor. Yayımlanan 'Küresel İklim ve Enerji Vizyonu' çalışması, karbon fiyatlandırmasının önemini vurguluyor ve ülkelerin karbonsuzlaşma ihtiyaçlarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği (AB), sınırda karbon vergisi uygulanmasına tabi tutulacak gelişmekte olan ülkelere mali destek sağlamayı planlıyor.

AB Komisyonu, çevre ve enerji alanlarında geleceğe yönelik stratejisini içeren "Küresel İklim ve Enerji Vizyonu" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, AB'nin uluslararası platformlarda özellikle enerji ve çevre alanlarında çok taraflı ortaklıkları ve ittifakları destekleyeceği belirtildi.

"Karbon fiyatlandırması küresel iklim hedeflerine ulaşmak, emisyonları azaltmak, inovasyonu teşvik etmek ve fosil yakıtlardan düzenli bir çıkışı sağlamak için hayati önem taşımaktadır." ifadesi kullanılan çalışmada, büyük ekonomilerin son dönemde karbon fiyatlandırma politikalarını benimseyip bunları geliştirdikleri anımsatıldı.

Çalışmada, AB'nin özel bir görev gücü aracılığıyla diğer ülkelerin karbon fiyatlandırma politikaları geliştirmelerini desteklediği ve teşvik ettiği kaydedildi.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) gibi AB mevzuatlarının olası sınır ötesi etkilerini değerlendirmek için ayrıntılı bir yaklaşım benimseneceğine işaret edilen çalışmada, "Karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklar kurarak, karbonsuzlaştırma alanı da dahil olmak üzere ülkelerin ihtiyaçlarını dinleyeceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

Çalışmada, CBAM'in kademeli olarak uygulamaya girdiği anımsatılarak, yeni kurulacak toplam 200 milyar avro bütçeli Küresel Avrupa adlı fonun yüzde 30'luk kısmının iklim ve çevre harcamalarına yöneltileceği, bunun bir bölümüyle gelişmekte olan ülkelerin karbonsuzlaşma ihtiyaçlarına katkı sunulmasının amaçlandığı bildirildi.

Öte yandan, AB, 2028-2034 dönemi bütçesinde 200 milyar avroluk bir Küresel Avrupa fonu kurmayı planlıyor.

CBAM hakkında

Karbon yoğun sektörler olan çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ithalatına uygulanacak CBAM kapsamında, bu aşamada AB ithalatçılarının ürünlerin hacmini ve üretim sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyon miktarını raporlaması gerekiyor.

AB, CBAM'de gelecek yıl başlaması planlanan nihai döneme yönelik çalışmaları sürdürüyor.

1 Ocak 2026'dan itibaren ithalatçıların ürünlerinin sera gazlarına karşılık gelen sayıda CBAM sertifikası satın alıp teslim etmesi gerekecek.

AB ile denk seviyede karbon fiyat mekanizmasına sahip olunması durumunda fark ödenmeden AB'ye ihracat yapılabilecek.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Futbolda pandemi döneminde gelen kural değişebilir

Futbolda 5 oyuncu değişikliği hakkı kuralı değişiyor
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.