AB, ESG derecelendirme kurumlarına yönelik kuralları sıkılaştırıyor

AB, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) derecelendirmeleri yapan kurumlara yönelik kuralları sıkılaştırarak sürdürülebilir finans çerçevesinin temellerini güçlendirmeyi ve şirketleri ile finans sektörünü desteklemeyi hedefliyor. Yeni düzenleme paketi teklifi ile sürdürülebilir yatırım piyasasında şeffaflığı artırmak için ESG ölçümü yapanlara yeni kurallar getirilecek ve ESG hizmeti sunanların çıkar çatışmasına girmesi önlenecek. AB'deki yatırımcılara ve şirketlere hizmet sunan ESG derecelendirme kurumlarının Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından yetkilendirilmesi ve denetlenmesi gerekecek.

Avrupa Birliği (AB), çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) derecelendirmeleri yapan kurumlara yönelik kuralları sıkılaştırıyor.

AB Komisyonu, sürdürülebilir finans çerçevesinin temellerini güçlendirmek ve bu alana yatırımları artırmak için hazırladığı yeni düzenleme paketi teklifini duyurdu. Buna göre, AB sürdürülebilir finans çerçevesinin şirketleri ve finans sektörünü desteklemesi sağlanacak.

Sürdürülebilir yatırım piyasasında şeffaflığı artırmak için ESG ölçümü yapanlara yeni kurallar getirilecek. ESG derecelendirmelerinin özellikleri ve metodolojilerinin açık olması gerekecek.

ESG değerlendirme faaliyetlerinin doğru sonuçlar vermesi sağlanırken ESG hizmeti sunanların çıkar çatışmasına girmesi önlenecek.

AB'deki yatırımcılara ve şirketlere hizmet sunan ESG derecelendirme kurumlarının Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından yetkilendirilmesi ve denetlenmesi gerekecek.

Böylece, yatırımcıların sürdürülebilirlik konusunda daha bilinçli kararlar alması sağlanacak.

Yeni finans çerçevesi kapsamında, şirketlerin sürdürülebilirliğe geçiş için gerekli olan yatırımları gerçekleştirmeleri teşvik edilecek.

Gelecek yıl başında yürürlüğe girmesi beklenen yeni kurallar bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından denetlenecek.