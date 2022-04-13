AB, el sanatları ve sanayi ürünlerini coğrafi işaretle koruyacak

Avrupa Birliği (AB), el sanatları ve endüstriyel ürünlerin daha iyi korunmasını sağlamak için bunları coğrafi işaret tesciline dahil etmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu, çeşitli ürünlerin korunması için hazırladığı düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, el sanatları ve sanayi ürünleri coğrafi işaret kapsamına dahil edilecek.

Geleneksel Murano camı, Donegal el dokuması, Limoges porselen, Solingen bıçağı ve Boleslawiec seramikleri gibi çeşitli ürünler bu kapsama girecek.

Söz konusu ürünler coğrafi işaret alarak AB çapında korunacak. Böylece üreticilerin hakları daha fazla muhafaza edilecek.

Halihazırda, AB'de sadece tarım ürünleri, gıda ve içecekler coğrafi işaret kapsamına giriyordu. Bu kapsam genişletilmiş olacak.

Söz konusu düzenleme, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.