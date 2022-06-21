AB'den yoksul ülkelere 600 milyon avro destek taahhüdü

Avrupa Birliği (AB), Rusya- Ukrayna savaşının gıda güvenliğine olası etkilerine karşı Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkelerine toplam 600 milyon avro destek vermeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Kalkınma Günleri programında konuştu.

Rusya- Ukrayna savaşının sadece Ukrayna halkını etkilemediğine işaret eden von der Leyen, milyonlarca ton tahıl sevkiyatının engellenmesinin dünya genelinde en çok ihtiyaç duyanları mağdur ettiğini söyledi.

Von der Leyen, "Ortaklarımıza yardımcı olmak, gıda krizini ve ekonomik şoku önlemek için ilave 600 milyon avroyu harekete geçireceğiz." ifadesini kullandı.

AB'nin gıda güvenliği için 3 milyar avroluk bir paketi bulunduğunu anımsatan von der Leyen, 600 milyon avronun buna ilave olacağını bildirdi.

AB Komisyonu'nun konuyla ilgili açıklamasında, Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkelerinde insani yardım için 150 milyon avro, sürdürülebilir üretim ve gıda sistemlerinin dayanıklılığı için 350 milyon avro ve makroekonomik destek olarak 100 milyon avro kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Dünyadaki buğday ve arpanın yaklaşık üçte birini, ayçiçeği yağının da yüzde 70'ini Rusya ve Ukrayna ihraç ediyordu.

Ukrayna'daki 20 milyon ton tahıl savaş nedeniyle gönderilemiyor.