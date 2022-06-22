AB'den Rus ürünlerinin geçişine izin vermeyen Litvanya'ya destek

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Kaliningrad bölgesine çeşitli malların transit geçişini engelleyen Litvanya'ya destek verdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından, Rusya ve Litvanya arasında Kaliningrad'a ulaşım konusunda yaşanan gerilime ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Litvanya üzerinden Kaliningrad'a transit geçişle ilgili Komisyon görüşünün açık olduğuna işaret eden Mamer, "Litvanya, Konsey'de oy birliği ile alınan AB'nin Rusya'ya karşı kısıtlayıcı tedbirlerini uyguluyor." ifadesini kullandı.

Mamer, uygulamanın bir abluka olmadığını, Kaliningrad'a temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinin engellenmediğini belirtti.

Çelik ve inşaat malzemesi gibi bazı Rus ürünleri ihracatına yönelik AB yaptırımlarının geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Mamer, "Litvanya'nın AB topraklarındaki kara yolu ve demir yolu geçişlerinde ek kontroller uygulaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mamer, bu kontrollerin odaklı, orantılı ve etkili olduğuna işaret ederek, denetimlerin yaptırımlardan kaçınmayı önlemeyi amaçladığını kaydetti.

Litvanya makamlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirten Mamer, gerekli olması halinde ek yönlendirmelerde bulunacaklarını vurguladı.

Litvanya, AB'nin yaptırım listesinde olan bazı malların toprakları üzerinden Kaliningrad'a transit geçişini yasaklamıştı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Rusya'nın Litvanya'nın getirdiği yasağa mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğini söylemişti.

Rusya ile Kaliningrad bölgesi arasındaki tek demir yolu Litvanya topraklarından geçiyor.

Kaliningrad, Rusya'ya kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında ve Baltık Denizi kıyısında yer alan Rus toprağı konumunda bulunuyor.