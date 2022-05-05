AB'den Moldova'ya 52 milyon avro destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB'den Moldova'ya 52 milyon avro destek

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
 - Güncelleme:
AB'den Moldova'ya 52 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB), ekonomik sıkıntı yaşayan Moldova'ya 52 milyon avro destek verecek.

Avrupa Birliği (AB), ekonomik sıkıntı yaşayan Moldova'ya 52 milyon avro destek verecek.

AB Komisyonu, Kovid-19 salgını, doğal gaz krizi ve Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle sığınmacıların geldiği Moldova'ya yeni ekonomik yardım sağlanacağını duyurdu.

AB'nin Moldova için 52 milyon avro ilave kaynak harekete geçirdiğine işaret edilen açıklamada, bunun ülkenin reformlarına, ekonomik toparlanmasına ve kalkınmasına katkı vereceği ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin yaşanan krizler nedeniyle Moldova'ya 150 milyon avro makro finansal destek, 53 milyon avro bütçe desteği, 13 milyon avro insani yardım, 15 milyon avro mültecilerin işlemleri ve 15 milyon avro da sınır koruma yardımı sağladığı anımsatıldı.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde çeşitli desteklemelerde bulunabiliyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği, Ukrayna, Moldova, Rusya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title