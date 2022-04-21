AB'den Lübnan'a 20 milyon avro insani yardım

Avrupa Birliği (AB), Lübnan'ın gıda güvenliğini sağlamak ve ülkedeki sığınmacılara destek olmak için 20 milyon avro insani yardımda bulunacak.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'a ilave insani yardım sağlanacağı bildirildi.

Rusya- Ukrayna savaşının gıda fiyatlarını yükselttiği anımsatılan açıklamada, Lübnan'ın buğdayının yüzde 96'sını Rusya ve Ukrayna'dan ithal ettiği belirtildi.

Açıklamada, gıda fiyatlarındaki artışın Lübnan'daki krizi daha da derinleştirdiğine işaret edilerek, ülkedeki savunmasızları ve mültecileri desteklemek ile gıda güvenliğini artırmak için AB'nin ilave 20 milyon avro yardım tahsis ettiği bildirildi.

Lübnan'ın pek çok krizle karşı karşıya olduğu ve insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, AB insani yardımının ülkeye Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin 2011 yılından beri Lübnan'a toplam 742 milyon avro insani yardım tahsis ettiği hatırlatıldı.