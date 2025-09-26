Haberler

AB'den KOBİ'lere Yenilikçi Projeler İçin 60 Bin Avro Hibe Desteği

Avrupa Birliği, yenilikçi KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda geliştirdikleri projelere toplamda 70 fizibilite projesine 60 bin avro hibe vereceğini duyurdu. Başvurular 25 Kasım'a kadar kabul edilecek.

KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda yenilikçi yaklaşımlar veya çözümler için geliştirdikleri 70 fizibilite projesine Avrupa Birliği tarafından 60 biner avro hibe verilecek.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, "Yenilikçi KOBİ'ler İçin Avrupa Ortaklığı-Innowwide Programı"nın 4'üncü çağrısı açıldı. Çağrıya, 25 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Uluslararası pazarlarda araştırma veya ticari hedeflerin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla oluşturulacak fizibilite proje önerilerinin sunulabileceği çağrıda, değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan 70 projeye, yüzde 70 destek oranıyla proje başına maksimum 60 bin avro hibe sağlanacak.

Proje önerileri için hedef bölge/ülke seçilmesi ve orada yerel bir paydaşla ortaklık kurulması gerekiyor. En fazla 6 ay sürecek projelerde, KOBİ'lerin yenilikçi projeler veya çözümler için piyasa fizibilite çalışmaları yürütmesi ve seçilen hedef ülkede yerel uzmanlarla çalışması hedefleniyor.

Çağrı kapsamında başarılı bulunan proje önerilerinin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanacak. Bu finansmandan Afrika, ABD, Asya veya Pasifik'teki bir paydaşla proje ortaklığı kuran KOBİ'ler yararlanabilecek.

Başvuru süreci

Başvurular, firmayı yasal olarak temsil etmeye yetkili bir kişi tarafından "SmartSimple" platformu (https://eureka.smartsimple.ie/) üzerinden doldurulacak.

Firma adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Proje başvurusu göndermeden önce karşı ortağın (piyasa fizibilite projesinde ana alt yüklenici olacak taraf) platform üzerinde bir taahhüdü imzalaması gerekecek.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
