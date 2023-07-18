AB'den Gaziantep'e 2.5 Milyon Euro'luk Kooperatif Hibe Programı

AVRUPA Birliği (AB) tarafından finanse edilen 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi' kapsamında Gaziantep'te 2 milyon 592 bin Euro'luk hibe programı tanıtıldı. Proje ile istihdam yaratma odaklı kooperatiflere 40 bin ile 200 bin Euro arasında hibe desteği sağlanacak.

AVRUPA Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi' kapsamında, kooperatif ve kooperatif birlikleri için 2 milyon 592 bin Euro'luk hibe programı Gaziantep'te tanıtıldı.Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi' kapsamında istihdam yaratma odaklı 6 ilde proje başlatıldı. Proje kapsamında kazanan başvuru sahipleri 40 bin ile 200 bin Euro arasında hibe desteği alabilecek. Ayrıca proje kapsamında

'ÖZELLİKLE DEPREM BÖLGESİNİ KALKINDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Uluslar arası Göç Politikaları Merkezi Hibe Yönetim Lideri Gökmen Ataş, en az bir yaşını doldurmuş kooperatiflerin yani 1 Haziran 2022 ve öncesinde kurulmuş kooperatifler ve kooperatif birliklerinin kendi ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlayacak ve özellikle istihdamı sağlayacak projelere 200 bin Euro'ya kadar hibe desteği sunmayı planladıklarını söyledi. Hibe programının toplamının 2 milyon 592 bin Euro olduğunu aktaran Ataş, özellikle deprem bölgesinde de destekleri sunmak kooperatifleri kalkındırmak hem istihdama destek sağlayacak hem de buradaki ekonominin canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Ataş,??ENHANCER Projesi kapsamında kooperatiflere yönelik bir hibe programı söz konusu. Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana ve Ankara'yı kapsayan bir hibe programı. Projenin daha çok istihdam yaratma amaçlı bir önceliği söz konusu. En az bir yaşını doldurmuş kooperatiflerin yani 1 Haziran 2022 ve öncesinde kurulmuş kooperatifler ve kooperatif birliklerinin kendi ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlayacak ve özellikle istihdamı sağlayacak projelere 200 bin Euro'ya kadar hibe desteği sunmayı planlıyoruz. Hibe programının toplam 2 milyon 592 bin Euro. Kooperatifler özel şirketlerden KOBİ'lerden ya da diğer büyük şirketlerden çok daha farklı. Daha çok gönüllülük usulü çalışan, üyelerinin kendilerinin çalıştığı ve özellikle kırsal bölgede aktif olan istihdamı destekleyen yapılara sahipler. Özellikle bizim deprem bölgesinde de desteklerimizi sunmamız kooperatifleri kalkındırmamız hem istihdama destek sağlayacak hem de buradaki ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak. Kooperatiflerin istihdam yaratma potansiyeli dünya genelinde çok önemli bir noktada. Hem üye sayısını arttırarak hem de çalışan sayılarıyla birlikte. Amacımız kooperatiflere vereceğimiz bu destekle sürdürülebilir istihdamın yaratılması. Bölgede hem Türk vatandaşları hem de geçici koruma sağlanan Suriyelilere böyle bir destekle hem şimdi hem de ilerde destek çıkmayı planlıyoruz??dedi.

'KADIN KOOPERATİFLERİ ÖNCELİKLİ OLACAK'

Gökmen Ataş, özellikle kadın kooperatiflerinin öncelikli olacağını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı

??Özellikle kadın kooperatifleri öncelikli olacaktır. Hibe programı değerlendirilirken kadınların yoğun olduğu ya da direk kadın kooperatifleri daha yüksek puan alacaklardır. ya da kadın istihdamını, genç istihdamını destekleyen projeler öne çıkacaktır. Bu bölgede kadın kooperatifleri zaten oldukça fazla. Onların başvurularını bekliyoruz. Umarım 40 bin Euro ile 200 bin Euro arasındaki hibelerden onları da faydalandırırız.??