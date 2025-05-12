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AB'den Çekya'nın Nükleer Projesine Endişe

AB'den Çekya'nın Nükleer Projesine Endişe
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Avrupa Birliği Komisyonu, Çekya'nın Dukovany'de inşa etmeyi planladığı nükleer reaktörlerin Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği'ne uyumu konusunda endişelerini dile getirdi ve Çek hükümetine mektup gönderdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Çekya'nın Dukovany'de inşa etmeyi planladığı nükleer reaktörlerin Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği'ne uyumu konusunda endişe duyulduğunu belirtti.

Regnier, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, Komisyonun Çek hükümetine nükleer santral projesi konusunda bir mektup gönderdiğini, mektupta, Dukovany'deki yeni reaktörlere ilişkin Güney Koreli teklif sahibine Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği uyarınca endişelerini dile getirdiklerini ifade etti.

AB Komisyonunun 12 Şubat'ta yüklenici ve Güney Koreli teklif sahibinden söz konusu yönetmelik kapsamında resmi olarak bilgi talep ettiğini anımsatan Regnier, bu bilgi talebine henüz yanıt verilmediğine dikkati çekti.

Regnier, bu aşamada Çekya'ya nükleer projeyi askıya alma talebi gönderilmediğini, bu konudaki geçici tedbir kararının ise bağımsız Çek mahkemesi tarafından alındığını anlattı.

Çekya, Dukovany bölgesinde bulunan nükleer santrale ilave reaktörler inşa etmek istiyor. Çekya'nın Güney Kore merkezli nükleer enerji firması Korea Hydro&Nuclear Power Co. (KHNP) ile reaktör inşası konusunda yaklaşık 18 milyar dolarlık sözleşme imzalaması bekleniyordu.

AB, iç pazarında ekonomik faaliyeti bulunan ve üçüncü bir ülkeden doğrudan veya dolaylı mali sübvansiyon veya kamu desteği alan bütün şirketleri Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği'ne tabi tutuyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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